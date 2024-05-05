Дмитрий Дмитрук - статистика
#70 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Дмитрук
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Дмитрук
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вг
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|89' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо Вг (Вологда)
|5:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|19.06.2024
|89' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|13.06.2024
|89' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|08.06.2024
|73' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Динамо Вг (Вологда)
|1:4
|Чертаново (Москва)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Тверь (Тверь)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|18.05.2024
|1' -46'
|Динамо-2 (Москва)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Динамо Вг (Вологда)
|0:0
|Леон Сатурн (Раменское)
|05.05.2024
|87' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|3:0
|Иркутск (Иркутск)
|28.04.2024
|90' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|21.04.2024
|85' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо Вг (Вологда)
|14.04.2024
|71' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|07.04.2024
|85' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Динамо Вг (Вологда)