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    Дмитрий Дмитрук - статистика

    #70 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Дмитрук
    Команда Динамо Вг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июня 1997 (27 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Вг 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.07.2024 89' -90' Балтика-БФУ (Калининград) 1:0 Динамо Вг (Вологда)
    25.06.2024 Был в запасе Динамо Вг (Вологда) 5:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    19.06.2024 89' -90' Енисей-М (Красноярск) 1:1 Динамо Вг (Вологда)
    13.06.2024 89' -90' Динамо Вг (Вологда) 2:0 Торпедо Вл (Владимир)
    08.06.2024 73' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 3:1 Динамо Вг (Вологда)
    01.06.2024 Был в запасе Динамо Вг (Вологда) 1:4 Чертаново (Москва)
    26.05.2024 Был в запасе Тверь (Тверь) 1:1 Динамо Вг (Вологда)
    18.05.2024 1' -46' Динамо-2 (Москва) 3:1 Динамо Вг (Вологда)
    12.05.2024 Был в запасе Динамо Вг (Вологда) 0:0 Леон Сатурн (Раменское)
    05.05.2024 87' -90' Динамо Вг (Вологда) 3:0 Иркутск (Иркутск)
    28.04.2024 90' -90' Динамо Вг (Вологда) 1:1 Спартак-2 (Москва)
    21.04.2024 85' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Динамо Вг (Вологда)
    14.04.2024 71' -90' Динамо Вг (Вологда) 1:0 Звезда (Санкт-Петербург)
    07.04.2024 85' -90' Родина-М (Москва) 0:0 Динамо Вг (Вологда)
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