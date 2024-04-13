Иван Овсянкин - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Овсянкин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Великие Луки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Иван
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Овсянкин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Великие Луки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -81'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|25.06.2024
|85' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|19.06.2024
|1' -46'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Иркутск (Иркутск)
|13.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|59' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|20.05.2024
|90' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28.04.2024
|79' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|20.04.2024
|1' -65'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|44'
|13.04.2024
|46' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|06.04.2024
|87' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)