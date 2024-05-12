Игорь Козлов - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|12
|7
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|37'
|01.07.2024
|1' -45'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|37'
|25.06.2024
|1' -89'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|21'
|19.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|62'
|13.06.2024
|1' -61'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|54' 90'
|26.05.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|84'
|19.05.2024
|1' -77'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|57'
|12.05.2024
|1' -84'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|05.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -46'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)