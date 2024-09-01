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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Зенит-2
Енисей-М - Зенит-2: обзор матча 01 сентября 2024
Енисей-М
01.09.2024, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
2 : 2
Завершен
Зенит-2
64'
Н. Богатырев
73'
В. Луташев (П)
50'
А. Максимчук
61'
Р. Колмаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Зенит-2
90'
+2
Замена
Е. Пшенников
️️️️
С. Никифоров
Замена
А. Островский
️️️️
В. Луташев
90'
+2
78'
Замена
Е. Ким
️️️️
И. Галанин
78'
Замена
И. Булыгин
️️️️
К. Донцов
Пенальти не реализован!
М. Исаев
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Луташев
Пас отдал
М. Исаев
73'
Замена
К. Поршунов
️️️️
А. Губанов
68'
ГОЛ! 1:2!
Н. Богатырев
Пас отдал
В. Луташев
64'
61'
ГОЛ! 0:2!
Р. Колмаков
Пас отдал
С. Никифоров
58'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
55'
Желтая карточка
К. Воинков
Замена
А. Медведков
️️️️
М. Степин
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Максимчук
Пас отдал
И. Козлов
46'
Замена
А. Максимчук
️️️️
Д. Рубанов
Замена
В. Луташев
️️️️
В. Кравцов
46'
Желтая карточка
А. Надольский
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
49
Игорь Козлов
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
99
Родион Константинов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
73
Юрий Чернавин
ОП
91
Иван Новик
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
71
Евгений Ким
АП
11
Роман Колмаков
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Сорокин
85
Мальфанов
74
Чулков
55
Богатырев
62
Кравцов
14
Федоренко
78
Ташов
92
Губанов
18
Надольский
52
Исаев
61
Степин
4-2-1-2-1
88
Павлов
92
Шилёнок
98
Лобов
80
Донцов
51
Емельянов
70
Вершинин
87
Никифоров
88
Галанин
49
Козлов
64
Воинков
76
Рубанов
Луташев
59
Островский
59
Островский
Луташев
61
Степин
60
Медведков
60
Медведков
61
Степин
92
Губанов
71
Поршунов
71
Поршунов
92
Губанов
62
Кравцов
36
Луташев
36
Луташев
62
Кравцов
80
Донцов
80
Булыгин
80
Булыгин
80
Донцов
88
Галанин
71
Ким
71
Ким
88
Галанин
87
Никифоров
52
Пшенников
52
Пшенников
87
Никифоров
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
76
Рубанов
10
Максимчук
10
Максимчук
76
Рубанов
Остались в запасе
Енисей-М
Зенит-2
89
Андрей Широков
ВР
99
Родион Константинов
ВР
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
73
Юрий Чернавин
ОП
95
Иван Обороча
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
1
Давид Бязров
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
89
Андрей Широков
ВР
99
Родион Константинов
ВР
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
73
Юрий Чернавин
ОП
95
Иван Обороча
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Енисей-М - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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0 : 2
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