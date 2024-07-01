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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Спартак-2
Зенит-2 - Спартак-2: обзор матча 01 июля 2024
Зенит-2
01.07.2024, понедельник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
1 : 4
Завершен
Спартак-2
37'
И. Козлов
45+5'
В. Дунай
53'
В. Дунай
57'
В. Дунай
74'
А. Быковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Спартак-2
79'
Замена
И. Старков
️️️️
А. Джебов
79'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
Р. Войцеховский
74'
ГОЛ! 1:4!
А. Быковский
Пас отдал
Н. Бозов
69'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Ищенко
69'
Замена
Д. Столяров
️️️️
А. Шоларь
Замена
Н. Базилевский
️️️️
Е. Ким
66'
64'
Желтая карточка
Н. Бозов
63'
Желтая карточка
Р. Войцеховский
Желтая карточка
Н. Лобов
63'
Замена
Т. Иванов
️️️️
К. Воинков
60'
Замена
А. Белохонов
️️️️
И. Бугаенко
60'
57'
ГОЛ! 1:3!
В. Дунай
Пас отдал
Ю. Коледин
53'
ГОЛ! 1:2!
В. Дунай
Пас отдал
Ю. Коледин
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
В. Дунай
Пас отдал
А. Шоларь
Замена
Е. Пшенников
️️️️
И. Козлов
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
И. Козлов
Пас отдал
Н. Лобов
37'
35'
Желтая карточка
А. Джебов
21'
Замена
А. Быковский
️️️️
Н. Посмашный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
47
Никита Посмашный
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
7
Тимур Иванов
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
21
Аким Белохонов
ЦФ
39
Максим Хохлов
ЦФ
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
84
Артем Быковский
ЦФ
4-2-3-1
1
Бязров
59
Костюк
53
Бардачев
98
Лобов
92
Шилёнок
70
Вершинин
87
Никифоров
64
Воинков
71
Ким
49
Козлов
31
Бугаенко
3-2-1-3-1
58
Фадеев
3
Коледин
2
Бозов
66
Петин
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
18
Шоларь
47
Посмашный
83
Ищенко
10
Дунай
71
Ким
81
Базилевский
81
Базилевский
71
Ким
49
Козлов
52
Пшенников
52
Пшенников
49
Козлов
64
Воинков
7
Иванов
7
Иванов
64
Воинков
31
Бугаенко
21
Белохонов
21
Белохонов
31
Бугаенко
47
Посмашный
84
Быковский
84
Быковский
47
Посмашный
18
Шоларь
91
Столяров
91
Столяров
18
Шоларь
7
Джебов
37
Старков
37
Старков
7
Джебов
43
Войцеховский
87
Пономарчук
87
Пономарчук
43
Войцеховский
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
Остались в запасе
Зенит-2
Спартак-2
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
39
Максим Хохлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
99
Дмитрий Мельник
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
39
Максим Хохлов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Зенит-2 - Спартак-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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