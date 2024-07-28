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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Динамо-2
Зенит-2 - Динамо-2: обзор матча 28 июля 2024
Зенит-2
28.07.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-2
15'
С. Никифоров
86'
Е. Акимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Динамо-2
86'
ГОЛ! 1:1!
Е. Акимов
Пас отдал
Д. Ерофеев
83'
Замена
Е. Акимов
️️️️
Д. Боков
83'
Замена
Д. Симонов
️️️️
А. Хубулов
Замена
Р. Колмаков
️️️️
И. Козлов
79'
Замена
И. Галанин
️️️️
Е. Ким
79'
Желтая карточка
Е. Ким
77'
Замена
Е. Пшенников
️️️️
К. Воинков
67'
65'
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
Г. Мирошниченко
65'
Замена
Е. Смелов
️️️️
Д. Александров
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
60'
33'
Замена
Т. Корчагин
️️️️
М. Балахонов
ГОЛ! 1:0!
С. Никифоров
Пас отдал
А. Максимчук
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Динамо-2
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
28
Александр Хубулов
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Зенит-2
47
Кирилл Обонин
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
7
Тимур Иванов
ПВ
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
30
Денис Симонов
АП
52
Егор Смелов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
4-2-3-1
1
Бязров
59
Костюк
98
Лобов
53
Бардачев
92
Шилёнок
70
Вершинин
87
Никифоров
64
Воинков
71
Ким
49
Козлов
10
Максимчук
3-1-3-3
47
Кудравец
56
Зайдензаль
86
Головачев
15
Балахонов
30
Александров
98
Ласкин
11
Мирошниченко
7
Бабаев
11
Боков
28
Хубулов
11
Назаренко
64
Воинков
52
Пшенников
52
Пшенников
64
Воинков
71
Ким
88
Галанин
88
Галанин
71
Ким
49
Козлов
11
Колмаков
11
Колмаков
49
Козлов
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
15
Балахонов
83
Корчагин
83
Корчагин
15
Балахонов
11
Мирошниченко
46
Ерофеев
46
Ерофеев
11
Мирошниченко
28
Хубулов
30
Симонов
30
Симонов
28
Хубулов
30
Александров
52
Смелов
52
Смелов
30
Александров
11
Боков
96
Акимов
96
Акимов
11
Боков
Остались в запасе
Зенит-2
Динамо-2
7
Тимур Иванов
ПВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
65
Виталий Французов
ПЗ
47
Кирилл Обонин
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Почепцов
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
7
Тимур Иванов
ПВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
65
Виталий Французов
ПЗ
47
Кирилл Обонин
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Зенит-2 - Динамо-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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