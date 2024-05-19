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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Енисей-М
Зенит-2 - Енисей-М: обзор матча 19 мая 2024
Зенит-2
19.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
2 : 1
Завершен
Енисей-М
57'
И. Козлов
88'
С. Лапинский
37'
В. Луташев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Енисей-М
ГОЛ! 2:1!
С. Лапинский
Пас отдал
Р. Колмаков
88'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
И. Козлов
77'
76'
Замена
Д. Амбросенок
️️️️
А. Рейз
76'
Замена
А. Клименко
️️️️
В. Луташев
70'
Желтая карточка
Д. Ярусов
69'
Желтая карточка
Д. Ташов
69'
Замена
А. Чуканов
️️️️
М. Степин
Замена
С. Лапинский
️️️️
А. Барановский
67'
62'
Замена
М. Исаев
️️️️
А. Мальфанов
61'
Желтая карточка
М. Степин
ГОЛ! 1:1!
И. Козлов
57'
Замена
Е. Пшенников
️️️️
К. Воинков
46'
Замена
Е. Ким
️️️️
Н. Вершинин
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Луташев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Енисей-М
42
Даниил Ярусов
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
91
Артем Акимов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
14
Денис Федоренко
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
61
Максим Степин
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
71
Евгений Ким
АП
11
Роман Колмаков
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
21
Аким Белохонов
ЦФ
Енисей-М
98
Константин Котов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Клименко
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бязров
3
Круговой
98
Лобов
27
Черный
2
Косогоров
70
Вершинин
88
Галанин
64
Воинков
96
Барановский
49
Козлов
31
Бугаенко
3-3-2-2
42
Ярусов
85
Мальфанов
55
Богатырев
28
Рейз
59
Островский
14
Федоренко
91
Акимов
97
Оганичев
78
Ташов
36
Луташев
61
Степин
96
Барановский
93
Лапинский
93
Лапинский
96
Барановский
49
Козлов
11
Колмаков
11
Колмаков
49
Козлов
64
Воинков
52
Пшенников
52
Пшенников
64
Воинков
70
Вершинин
71
Ким
71
Ким
70
Вершинин
28
Рейз
83
Амбросенок
83
Амбросенок
28
Рейз
61
Степин
7
Чуканов
7
Чуканов
61
Степин
85
Мальфанов
52
Исаев
52
Исаев
85
Мальфанов
36
Луташев
32
Клименко
32
Клименко
36
Луташев
Остались в запасе
Зенит-2
Енисей-М
21
Аким Белохонов
ЦФ
87
Савелий Никифоров
ОП
92
Иван Шилёнок
ПЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
88
Владимир Павлов
ВР
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
98
Константин Котов
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
21
Аким Белохонов
ЦФ
87
Савелий Никифоров
ОП
92
Иван Шилёнок
ПЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
88
Владимир Павлов
ВР
45
Кирилл Глазунов
ОП
Остались в запасе
98
Константин Котов
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Зенит-2 - Енисей-М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
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1 : 3
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3 : 0
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0 : 1
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0 : 2
19.09.2026
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