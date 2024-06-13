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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Родина-М
Зенит-2 - Родина-М: обзор матча 13 июня 2024
Зенит-2
13.06.2024, четверг, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
1 : 1
Завершен
Родина-М
63'
И. Бугаенко
26'
И. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Родина-М
Желтая карточка
Р. Колмаков
90'
+1
Замена
Н. Вершинин
️️️️
Н. Лобов
82'
75'
Замена
А. Гарибян
️️️️
Д. Малыгин
66'
Замена
Н. Придава
️️️️
Д. Гаджиев
66'
Замена
Н. Еременко
️️️️
Р. Берзегов
ГОЛ! 1:1!
И. Бугаенко
63'
Замена
С. Никифоров
️️️️
И. Галанин
61'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
И. Козлов
61'
Замена
Е. Пшенников
️️️️
К. Воинков
55'
53'
Желтая карточка
Т. Данилов
52'
Замена
А. Бирюков
️️️️
Р. Копылов
Желтая карточка
И. Галанин
49'
Замена
А. Барановский
️️️️
Е. Ким
46'
36'
Желтая карточка
Д. Гаджиев
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Антонов
Пас отдал
Р. Копылов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЦЗ
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
99
Александр Бурков
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
8
Илья Антонов
АП
57
Роман Копылов
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
70
Никита Вершинин
ОП
96
Алексей Барановский
АП
11
Роман Колмаков
ПВ
21
Аким Белохонов
ЦФ
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
90
Никита Еременко
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бязров
51
Емельянов
98
Лобов
27
Черный
59
Костюк
53
Бардачев
88
Галанин
64
Воинков
71
Ким
49
Козлов
31
Бугаенко
3-1-1-3-2
35
Павлов
3
Колобов
27
Гаджиев
52
Данилов
99
Бурков
62
Берзегов
32
Матвеев
57
Копылов
8
Антонов
89
Киселев
27
Малыгин
49
Козлов
11
Колмаков
11
Колмаков
49
Козлов
64
Воинков
52
Пшенников
52
Пшенников
64
Воинков
71
Ким
96
Барановский
96
Барановский
71
Ким
88
Галанин
87
Никифоров
87
Никифоров
88
Галанин
98
Лобов
70
Вершинин
70
Вершинин
98
Лобов
27
Гаджиев
24
Придава
24
Придава
27
Гаджиев
57
Копылов
25
Бирюков
25
Бирюков
57
Копылов
62
Берзегов
90
Еременко
90
Еременко
62
Берзегов
27
Малыгин
77
Гарибян
77
Гарибян
27
Малыгин
Остались в запасе
Зенит-2
Родина-М
21
Аким Белохонов
ЦФ
45
Кирилл Глазунов
ОП
92
Иван Шилёнок
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
88
Владимир Павлов
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
35
Роман Тарасов
ВР
44
Павел Баранов
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
18
Даниил Борисов
ПВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
21
Аким Белохонов
ЦФ
45
Кирилл Глазунов
ОП
92
Иван Шилёнок
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
88
Владимир Павлов
ВР
Остались в запасе
35
Роман Тарасов
ВР
44
Павел Баранов
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
18
Даниил Борисов
ПВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Зенит-2 - Родина-М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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0 : 3
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0 : 1
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