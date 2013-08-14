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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Россия
Северная Ирландия - Россия: обзор матча 14 августа 2013
Северная Ирландия
14.08.2013, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 0
Завершен
Россия
43'
М. Патерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Россия
Замена
У. Григг
️️️️
М. Патерсон
86'
Замена
К. Эванс
️️️️
Н. МакГинн
83'
75'
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
М. Патерсон
75'
Желтая карточка
Д. Лафферти
60'
52'
Замена
А. Самедов
️️️️
Д. Черышев
46'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кержаков
46'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
М. Патерсон
Пас отдал
Н. МакГинн
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЛЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ПЗ
19
Джейми Уорд
ЛП
16
Оливер Норвуд
ОП
3
Шейн Фергюсон
ОП
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ПП
9
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
7
Игорь Денисов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
10
Грант МакКэнн
ЦП
21
Майкл О'Коннор
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Виталий Дьяков
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Александр Рязанцев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-3-1
12
Кэрролл
0
Лафферти
4
Маколи
20
Кэткарт
18
Хьюз
16
Норвуд
3
Фергюсон
19
Уорд
8
Дэвис
7
МакГинн
9
Патерсон
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
2
Анюков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
23
Комбаров
7
Денисов
15
Широков
20
Файзулин
9
Дзагоев
18
Быстров
11
Кержаков
7
МакГинн
13
Эванс
13
Эванс
7
МакГинн
9
Патерсон
9
Григг
9
Григг
9
Патерсон
Черышев
19
Самедов
19
Самедов
Черышев
9
Дзагоев
6
Черышев
6
Черышев
9
Дзагоев
11
Кержаков
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Кержаков
Остались в запасе
Северная Ирландия
Россия
9
Билли МакКэй
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
10
Грант МакКэнн
ЦП
21
Майкл О'Коннор
ПП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
16
Сергей Рыжиков
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Виталий Дьяков
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
8
Александр Рязанцев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
9
Билли МакКэй
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
10
Грант МакКэнн
ЦП
21
Майкл О'Коннор
ПП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Виталий Дьяков
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
8
Александр Рязанцев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Северная Ирландия - Россия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:35 (прямая)
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