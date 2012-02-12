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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Кот-д'Ивуар
Замбия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 12 февраля 2012
Замбия
12.02.2012, воскресенье, 23:30
Кубок Африканских Наций, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Замбия - Кот-д'Ивуар
ГОЛ!
С. Сунзу
8:7
Пенальти не реализован!
Жервиньо
Пенальти не реализован!
Р. Калаба
Пенальти не реализован!
К. Туре
ГОЛ!
Ч. Лунгу
7:7
ГОЛ!
Д. Я Конан
6:7
ГОЛ!
Н. Синкала
6:6
ГОЛ!
С. Тьене
5:6
ГОЛ!
К. Мвине
5:5
ГОЛ!
Д. Дрогба
4:5
ГОЛ!
Ф. Катонго
4:4
ГОЛ!
М. Градель
3:4
ГОЛ!
А. Чанса
3:3
ГОЛ!
С. Бамба
2:3
ГОЛ!
Э. Маюка
2:2
ГОЛ!
В. Бони
1:2
ГОЛ!
К. Катонго
1:1
ГОЛ!
Ш. Тиоте
0:1
Замена
В. Бони
️️️️
Я. Туре
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Д. Зокора
Замена
Ф. Катонго
️️️️
Х. Ниамбе Муленга
Пенальти не реализован!
Д. Дрогба
Желтая карточка
Х. Ниамбе Муленга
Желтая карточка
С. Бамба
Замена
М. Градель
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Х. Ниамбе Муленга
️️️️
Д. Мусонда
13'
Травма
Д. Мусонда
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
4
Джозеф Мусонда
ЛЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ПЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЛП
19
Натан Синкала
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
11
Кристофер Катонго
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ПЗ
8
Саломон Калу
ЛП
10
Жервиньо
ЛВ
9
Шейк Тиоте
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
Замбия
1
Калилило Каконже
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
14
Ноах Чивута
ЦП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
12
Эванс Кангва
ЦФ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Макс Градель
ЦП
14
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
4-4-2
16
Мвине
4
Мусонда
13
Сунзу
5
Химонде
6
Нкаусу
17
Калаба
19
Синкала
8
Чанса
3
Лунгу
20
Маюка
11
Катонго
4-3-1-2
1
Барри
6
Госсо
4
Туре
22
Бамба
5
Тьене
9
Тиоте
5
Зокора
8
Калу
10
Жервиньо
11
Дрогба
19
Туре
4
Мусонда
23
Муленга
23
Муленга
4
Мусонда
Муленга
10
Катонго
10
Катонго
Муленга
8
Калу
15
Градель
15
Градель
8
Калу
5
Зокора
13
Конан
13
Конан
5
Зокора
19
Туре
12
Бони
12
Бони
19
Туре
Остались в запасе
Замбия
Кот-д'Ивуар
1
Калилило Каконже
ВР
14
Ноах Чивута
ЦП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
12
Эванс Кангва
ЦФ
2
Френсис Касонде
ЛЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
Остались в запасе
1
Калилило Каконже
ВР
14
Ноах Чивута
ЦП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
12
Эванс Кангва
ЦФ
2
Френсис Касонде
ЛЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Остались в запасе
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Франсуа Зауи
Статистика матча Замбия - Кот-д'Ивуар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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