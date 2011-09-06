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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Ирландия
Россия - Ирландия: обзор матча 06 сентября 2011
Россия
06.09.2011, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Ирландия
Желтая карточка
С. Уорд
Желтая карточка
С. Хант
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ю. Жирков
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
С. Хант
️️️️
Д. Дафф
Замена
С. Кокс
️️️️
К. Дойл
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
АП
10
Константин Зырянов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
17
Стивен Уорд
ЛЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Россия
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
17
Стивен Хант
ЛП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
4-4-1-1
16
Малафеев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
2
Анюков
18
Жирков
15
Широков
23
Семшов
10
Зырянов
10
Аршавин
11
Кержаков
4-3-1-2
16
Гивен
12
Келли
18
О'Ди
5
Данн
17
Уорд
11
Дафф
6
Уилэн
8
Эндрюс
7
МакГиди
13
Дойл
10
Кин
18
Жирков
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
18
Жирков
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
11
Дафф
17
Хант
17
Хант
11
Дафф
13
Дойл
20
Кокс
20
Кокс
13
Дойл
Остались в запасе
Россия
Ирландия
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Кирен Вествуд
ВР
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Россия - Ирландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Зальнер
Пикел (Германия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый канал" 18:50 (прямая)
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