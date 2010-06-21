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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Гондурас
Испания - Гондурас: обзор матча 21 июня 2010
Испания
21.06.2010, понедельник, 22:30
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Гондурас
17'
Д. Вилья
51'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Гондурас
Замена
Д. Паласиос
️️️️
Д. Суасо
Замена
А. Арбелоа
️️️️
С. Рамос
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Торрес
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
Замена
Р. Нуньес
️️️️
Д. Турсиос
Пенальти не реализован!
Д. Вилья
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Хави
Замена
Д. Уэлком
️️️️
Р. Эспиноза
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Рамос
17'
Желтая карточка
Д. Турсиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
14
Хаби Алонсо
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Гондурас
18
Ноэль Вальядарес
ВР
7
Эмилио Исагирре
ЛЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
23
Серхио Мендоса
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛВ
20
Амадо Гевара
(К)
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Вальтер Мартинес
АП
19
Данило Турсиос
ПВ
11
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Гондурас
22
Донис Эскобер
ВР
1
Рикардо Каналес
ВР
4
Джонни Паласиос
ЦЗ
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
16
Маурисио Сабильон
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
9
Джерри Паласиос
АП
7
Рамон Нуньес
АП
17
Эдгар Альварес
ПП
12
Джордж Уэлком
ЦФ
9
Карлос Павон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Касильяс
3
Пике
5
Пуйоль
15
Рамос
11
Капдевила
5
Бускетс
22
Навас
14
Алонсо
8
Хави
7
Вилья
9
Торрес
4-2-3-1
18
Вальядарес
23
Мендоса
2
Чавес
3
Фигероа
7
Исагирре
20
Гевара
8
Паласиос
19
Турсиос
15
Мартинес
15
Эспиноза
11
Суасо
15
Рамос
17
Арбелоа
17
Арбелоа
15
Рамос
8
Хави
10
Фабрегас
10
Фабрегас
8
Хави
9
Торрес
13
Мата
13
Мата
9
Торрес
15
Эспиноза
12
Уэлком
12
Уэлком
15
Эспиноза
11
Суасо
9
Паласиос
9
Паласиос
11
Суасо
19
Турсиос
7
Нуньес
7
Нуньес
19
Турсиос
Остались в запасе
Испания
Гондурас
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
22
Донис Эскобер
ВР
4
Джонни Паласиос
ЦЗ
1
Рикардо Каналес
ВР
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
16
Маурисио Сабильон
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Эдгар Альварес
ПП
9
Карлос Павон
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
22
Донис Эскобер
ВР
4
Джонни Паласиос
ЦЗ
1
Рикардо Каналес
ВР
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
16
Маурисио Сабильон
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Эдгар Альварес
ПП
9
Карлос Павон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Испания - Гондурас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Гондурас
3 : 0
14.10.2025
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Юити Нисимура
(Токио)
Помощники судьи:
Тору Сагара (Япония)
Хэ Сан Джон (Корея)
Стадион:
Эллис Парк
Где смотреть матч:
"Россия-1" 22:25 (прямая трансляция)
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