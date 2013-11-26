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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Шальке-04
ФКСБ - Шальке-04: обзор матча 26 ноября 2013
ФКСБ
26.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Шальке-04
88'
Желтая карточка
К. Фукс
88'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
К. Фукс
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
86'
Замена
Н. Станчу
️️️️
А. Препелицэ
82'
Желтая карточка
Ф. Гардош
77'
Замена
Г. Янку
️️️️
А. Кипчиу
77'
75'
Желтая карточка
Д. Джонс
74'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Майер
Замена
Ф. Варела
️️️️
И. Нягу
46'
Желтая карточка
А. Бурчану
45'
+1
42'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
26
Ионуц Нягу
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
3-2-3-2
16
Тэтэрушану
24
Гардош
4
Шукала
14
Латовлевич
55
Бурчану
28
Препелицэ
20
Тэнасе
77
Попа
26
Нягу
27
Кипчиу
14
Пьоваккари
3-3-1-1-2
1
Ферманн
28
Сантана
5
Хеведес
3
Аого
2
Учида
33
Нойштедтер
28
Фукс
13
Джонс
7
Майер
8
Фарфан
11
Салаи
26
Нягу
15
Варела
15
Варела
26
Нягу
28
Препелицэ
10
Станчу
10
Станчу
28
Препелицэ
27
Кипчиу
10
Янку
10
Янку
27
Кипчиу
7
Майер
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Майер
28
Фукс
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
28
Фукс
Остались в запасе
ФКСБ
Шальке-04
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
19
Кристя Адриан
ПП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
19
Кристя Адриан
ПП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча ФКСБ - Шальке-04
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Национальный
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