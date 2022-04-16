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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 16 апреля 2022
Уфа
16.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
90+5'
А. Никитин
88'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - ЦСКА
ГОЛ! 1:1!
А. Никитин
90'
+5
88'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
Замена
А. Голубев
️️️️
Р. Фищенко
87'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Г. Агаларов
87'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Камилов
87'
80'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
М. Мухин
70'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Б. Зайнутдинов
63'
Замена
Б. Фукс
️️️️
Г. Щенников
62'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Х. Карраскаль
Желтая карточка
Д. Ортис
60'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
В. Кротов
59'
Замена
Д. Ортис
️️️️
Э. Касинтура
59'
56'
Желтая карточка
Г. Щенников
Травма
В. Кротов
22'
Желтая карточка
Б. Йокич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Эгаш Касинтура
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
97
Юсуф Языджи
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Остон Урунов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Беленов
15
Плиев
4
Никитин
44
Журавлев
5
Йокич
6
Фищенко
70
Кабутов
18
Камилов
17
Касинтура
57
Кротов
25
Агаларов
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
15
Бийол
42
Щенников
16
Мухин
5
Гбамен
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
10
Обляков
97
Языджи
6
Фищенко
50
Голубев
50
Голубев
6
Фищенко
57
Кротов
99
Емельянов
99
Емельянов
57
Кротов
18
Камилов
19
Иванов
19
Иванов
18
Камилов
25
Агаларов
55
Саплинов
55
Саплинов
25
Агаларов
17
Касинтура
70
Ортис
70
Ортис
17
Касинтура
42
Щенников
3
Фукс
3
Фукс
42
Щенников
16
Мухин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
16
Мухин
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
21
Эджуке
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
91
Заболотный
91
Заболотный
15
Карраскаль
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Уфа - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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