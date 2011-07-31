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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак-Нальчик
Зенит - Спартак-Нальчик: обзор матча 31 июля 2011
Зенит
31.07.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
24'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак-Нальчик
Травма
Р. Концедалов
Замена
К. Зырянов
️️️️
Данни
Замена
Б. Милич
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
С. Пилипчук
️️️️
А. Щаницин
Замена
Д. Гриднев
️️️️
А. Гошоков
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
А. Лукович
Замена
Д. Бородин
️️️️
В. Малафеев
ГОЛ! 1:0!
В. Файзулин
Пас отдал
А. Кержаков
Желтая карточка
М. Джудович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
9
Саболч Хусти
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
27
Данко Лазович
АП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
19
Арсен Гошоков
АП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
4-4-1-1
16
Малафеев
3
Лукович
15
Губочан
22
Алвеш
22
Анюков
10
Данни
9
Хусти
27
Денисов
20
Файзулин
27
Лазович
11
Кержаков
4-3-2-1
30
Отто
27
Лебедев
20
Джудович
91
Куликов
71
Багаев
31
Леандро
11
Концедалов
14
Захирович
13
Щаницин
19
Гошоков
8
Сирадзе
16
Малафеев
23
Бородин
23
Бородин
16
Малафеев
3
Лукович
6
Ломбертс
6
Ломбертс
3
Лукович
10
Данни
18
Зырянов
18
Зырянов
10
Данни
13
Щаницин
5
Пилипчук
5
Пилипчук
13
Щаницин
19
Гошоков
56
Гриднев
56
Гриднев
19
Гошоков
8
Сирадзе
21
Милич
21
Милич
8
Сирадзе
Остались в запасе
Зенит
Спартак-Нальчик
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Зенит - Спартак-Нальчик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Дмитрий Чельцов (оба - Москва)
Делегат:
Юрий Вергопуло (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:10 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 16:10 (прямая)
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