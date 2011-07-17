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Торпедо Вл - Спартак-Нальчик
Торпедо Вл - Спартак-Нальчик: обзор матча 17 июля 2011
Торпедо Вл
17.07.2011, воскресенье, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
10'
А. Делькин
45'
И. Зинин
65'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торпедо Вл - Спартак-Нальчик
Красная карточка
Н. Кажаров
Замена
К. Хагабанов
️️️️
А. Шаваев
Замена
И. Семенов
️️️️
А. Делькин
Замена
В. Малышев
️️️️
П. Втюрин
Замена
Т. Тебердиев
️️️️
А. Серков
ГОЛ! 3:0!
А. Делькин
Замена
С. Дубровин
️️️️
Д. Половинчук
ГОЛ! 2:0!
И. Зинин
Замена
А. Шаваев
️️️️
К. Алим
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
23
Павел Втюрин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
91
Азамат Серков
ЦЗ
55
Ахмат Чочуев
ЦЗ
41
Максим Ковальский
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
45
Залим Канихов
ЦП
13
Кумыков Алим
ЦП
11
Амирхан Шаваев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
87
Назир Кажаров
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Торпедо Вл
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
Спартак-Нальчик
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
49
Кантемир Хагабанов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4-4-2
30
Епифанов
13
Шалин
25
Половинчук
15
Каратыгин
33
Гермашов
15
Зимарев
7
Зинин
7
Тюргашкин
14
Петров
90
Делькин
23
Втюрин
4-3-1-2
1
Антипов
57
Абазов
55
Чочуев
41
Ковальский
91
Серков
45
Канихов
13
Кумыков Алим
11
Шаваев
95
Митришев
88
Болов
87
Кажаров
25
Половинчук
22
Дубровин
22
Дубровин
25
Половинчук
90
Делькин
8
Семенов
8
Семенов
90
Делькин
23
Втюрин
9
Малышев
9
Малышев
23
Втюрин
11
Шаваев
49
Хагабанов
49
Хагабанов
11
Шаваев
91
Серков
7
Тебердиев
7
Тебердиев
91
Серков
13
Кумыков Алим
8
Шаваев
8
Шаваев
13
Кумыков Алим
Остались в запасе
Торпедо Вл
Спартак-Нальчик
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Торпедо Вл - Спартак-Нальчик
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Алексей Харламов (Тюмень)
Валерий Данченко (Уфа)
Делегат:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Торпедо
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