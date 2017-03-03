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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ростов
Томь - Ростов: обзор матча 03 марта 2017
Томь
03.03.2017, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 6
Завершен
Ростов
19'
А. Бухаров
45+1'
А. Бухаров
69'
М. Девич
78'
А. Ерохин
80'
С. Азмун
90+1'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ростов
90'
+1
ГОЛ! 0:6!
С. Азмун
Пас отдал
А. Препелицэ
80'
ГОЛ! 0:5!
С. Азмун
Пас отдал
Т. Калачев
79'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Гацкан
78'
ГОЛ! 0:4!
А. Ерохин
Пас отдал
С. Азмун
Замена
Д. Большунов
️️️️
Н. Гвинейский
77'
69'
ГОЛ! 0:3!
М. Девич
Пас отдал
А. Гацкан
Замена
М. Карымов
️️️️
А. Митерев
63'
61'
Замена
М. Девич
️️️️
А. Бухаров
60'
Замена
П. Могилевец
️️️️
К. Нобоа
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
42'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
Н. Гвинейский
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
98
Никита Гвинейский
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Марко Девич
ЦФ
3-3-2-2
42
Мелихов
54
Букачев
32
Осипов
84
Митерев
17
Пугин
92
Чуперка
98
Гвинейский
77
Сасин
18
Попов
7
Соболев
72
Голышев
4-1-2-1-2
30
Медведев
13
Гранат
32
Мевля
44
Навас
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
21
Ерохин
11
Бухаров
20
Азмун
84
Митерев
69
Карымов
69
Карымов
84
Митерев
98
Гвинейский
97
Большунов
97
Большунов
98
Гвинейский
8
Гацкан
28
Препелицэ
28
Препелицэ
8
Гацкан
16
Нобоа
28
Могилевец
28
Могилевец
16
Нобоа
11
Бухаров
32
Девич
32
Девич
11
Бухаров
Остались в запасе
Томь
Ростов
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Томь - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Резервный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш Футбол"
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