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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витесс - Анжи
Витесс - Анжи: обзор матча 09 августа 2012
Витесс
09.08.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Анжи
48'
С. Это'О
84'
С. Это'О (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Анжи
85'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
С. Это'О
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Это'О
Замена
Д. Проппер
️️️️
Я. ван дер Хейден
78'
77'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
М. Буссуфа
74'
Замена
О. Шатов
️️️️
Ю. Жирков
Замена
М. Хавенаар
️️️️
Р. Ибарра
73'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Ж. Рейс
73'
Вторая желтая
С. Циоммер
59'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
46'
Желтая карточка
К. Агаларов
Желтая карточка
С. Циоммер
21'
Травма
Р. Ибарра
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Пит Велтхуйзен
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
31
Мичихиро Ясуда
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Симон Циоммер
ПП
13
Жонатан Рейс
ЛФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
30
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Фред Руттен
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
АП
8
Георгий Габулов
АП
8
Жусилей
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Витесс
89
Элой Ром
ВР
20
Фрэнк ван дер Струйк
ЦЗ
7
Никки Хофс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
3-2-2-3
22
Велтхуйзен
6
ван дер Хейден
26
Калас
4
Кашия
15
ван Анхолт
31
Ясуда
8
ван Гинкел
15
Циоммер
13
Рейс
2
Бони
30
Ибарра
4-3-2-1
30
Габулов
7
Агаларов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
8
Жусилей
11
Буссуфа
18
Жирков
16
Карсела-Гонсалес
8
Габулов
9
Это'О
6
ван дер Хейден
24
Проппер
24
Проппер
6
ван дер Хейден
13
Рейс
9
Чантурия
9
Чантурия
13
Рейс
30
Ибарра
9
Хавенаар
9
Хавенаар
30
Ибарра
11
Буссуфа
13
Лахиялов
13
Лахиялов
11
Буссуфа
18
Жирков
27
Шатов
27
Шатов
18
Жирков
9
Это'О
90
Смолов
90
Смолов
9
Это'О
Остались в запасе
Витесс
Анжи
7
Никки Хофс
ЦП
89
Элой Ром
ВР
20
Фрэнк ван дер Струйк
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
7
Никки Хофс
ЦП
89
Элой Ром
ВР
20
Фрэнк ван дер Струйк
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Витесс - Анжи
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гелредом
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