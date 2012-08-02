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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Витесс
Анжи - Витесс: обзор матча 02 августа 2012
Анжи
02.08.2012, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Витесс
63'
О. Шатов
74'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Витесс
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
О. Шатов
88'
86'
Желтая карточка
Ж. Рейс
78'
Замена
С. Циоммер
️️️️
Я. ван дер Хейден
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
С. Это'О
74'
71'
Замена
М. Хавенаар
️️️️
Д. Проппер
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
Пас отдал
М. Буссуфа
63'
59'
Желтая карточка
Ф. ван дер Струйк
Желтая карточка
Жусилей
44'
21'
Желтая карточка
Д. Проппер
Замена
Г. Габулов
️️️️
О. Ахмедов
19'
Травма
О. Ахмедов
17'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Ж. Карлос
15'
Травма
Ж. Карлос
15'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Витесс
22
Пит Велтхуйзен
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Фрэнк ван дер Струйк
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
31
Мичихиро Ясуда
ПЗ
13
Жонатан Рейс
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
30
Ренато Ибарра
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Витесс
89
Элой Ром
ВР
33
Андерсон
ЦЗ
22
Юст Берендс
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
4-2-2-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
4
Самба
30
Карлос
43
Логашов
10
Ахмедов
8
Жусилей
11
Буссуфа
27
Шатов
9
Это'О
90
Смолов
4-3-2-1
22
Велтхуйзен
31
Ясуда
20
ван дер Струйк
4
Кашия
15
ван Анхолт
24
Проппер
6
ван дер Хейден
8
ван Гинкел
30
Ибарра
13
Рейс
2
Бони
30
Карлос
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
30
Карлос
27
Шатов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
27
Шатов
10
Ахмедов
8
Габулов
8
Габулов
10
Ахмедов
6
ван дер Хейден
15
Циоммер
15
Циоммер
6
ван дер Хейден
24
Проппер
9
Хавенаар
9
Хавенаар
24
Проппер
Остались в запасе
Анжи
Витесс
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
33
Андерсон
ЦЗ
22
Юст Берендс
ЦЗ
89
Элой Ром
ВР
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
33
Андерсон
ЦЗ
22
Юст Берендс
ЦЗ
89
Элой Ром
ВР
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Анжи - Витесс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Помощники судьи:
Кристоф Капелли
Хюсейин Оджак (оба Франция)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Спорт 2" 18:55 (прямая)
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