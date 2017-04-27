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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Томь
Анжи - Томь: обзор матча 27 апреля 2017
Анжи
27.04.2017, четверг, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Томь
29'
А. Хубулов (П)
51'
А. Хубулов (П)
90+7'
А. Хубулов (П)
25'
А. Соболев
70'
Н. Гвинейский
90+3'
Д. Большунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Томь
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Хубулов
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
М. Карымов
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Д. Большунов
Пас отдал
А. Пугин
86'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Н. Гвинейский
83'
Желтая карточка
А. Букачев
77'
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Соболев
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Ф. Браун Форбс
74'
70'
ГОЛ! 2:2!
Н. Гвинейский
66'
Замена
А. Букачев
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
А. Гулиев
63'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
М. Мусалов
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Хубулов
51'
49'
Желтая карточка
Д. Сасин
47'
Желтая карточка
А. Соболев
Замена
А. Прудников
️️️️
Ф. Будковский
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Осипов
Желтая карточка
А. Хубулов
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Хубулов
29'
27'
Желтая карточка
П. Голышев
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
Пас отдал
П. Голышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
98
Никита Гвинейский
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
3-2-4-1
1
Юрченко
18
Паршивлюк
2
Жиров
97
Фибел
5
Мусалов
26
Браун Форбс
88
Хубулов
99
Гулиев
3
Тетрашвили
10
Кацаев
28
Будковский
3-3-2-2
42
Мелихов
69
Карымов
84
Митерев
32
Осипов
98
Гвинейский
92
Чуперка
17
Пугин
18
Попов
77
Сасин
72
Голышев
7
Соболев
5
Мусалов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
5
Мусалов
26
Браун Форбс
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
26
Браун Форбс
28
Будковский
89
Прудников
89
Прудников
28
Будковский
18
Попов
54
Букачев
54
Букачев
18
Попов
98
Гвинейский
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
98
Гвинейский
7
Соболев
97
Большунов
97
Большунов
7
Соболев
Остались в запасе
Анжи
Томь
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
Статистика матча Анжи - Томь
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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