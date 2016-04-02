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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь: обзор матча 02 апреля 2016
Кубань (ЛФЛ)
02.04.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
41'
Е. Селезнев (П)
65'
А. Прудников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Хубулов
90'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Е. Селезнев
81'
76'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Г. Пеев
73'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Р. Гиголаев
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Прудников
Пас отдал
Б. Бутко
64'
Замена
А. Прудников
️️️️
Я. Гол
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Каретник
54'
Травма
С. Каретник
52'
51'
Желтая карточка
Ф. Огуде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Селезнев
41'
35'
Желтая карточка
А. Салугин
32'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
Г. Букур
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Аподи
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
31
Сергей Каретник
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Кубань (ЛФЛ)
12
Владислав Шевченко
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
31
Зотов
28
Сантана
5
Армаш
22
Аподи
11
Концедалов
8
Якуба
11
Букур
31
Каретник
88
Хубулов
11
Селезнев
4-2-3-1
57
Селихов
91
Бутко
3
Зайцев
21
Белоруков
11
Занев
8
Огуде
5
Гол
7
Пеев
20
Комолов
13
Гиголаев
77
Салугин
31
Каретник
6
Бальде
6
Бальде
31
Каретник
88
Хубулов
10
Майрович
10
Майрович
88
Хубулов
11
Селезнев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
11
Селезнев
13
Гиголаев
14
Джикия
14
Джикия
13
Гиголаев
7
Пеев
8
Шаваев
8
Шаваев
7
Пеев
5
Гол
89
Прудников
89
Прудников
5
Гол
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь
21
Игорь Жураховский
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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