Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Пасуш де Феррейра
Днепр - Пасуш де Феррейра: обзор матча 07 ноября 2013
Днепр
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
44'
Матеус
66'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Пасуш де Феррейра
90'
+2
Желтая карточка
К. Иробисо
Желтая карточка
О. Мазух
90'
+2
Желтая карточка
Д. Канкава
90'
+1
80'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Р. Рибейру
Замена
С. Политыло
️️️️
Р. Ротань
72'
Замена
Жулиано
️️️️
Матеус
66'
ГОЛ! 2:0!
Е. Коноплянка
66'
61'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Р. Мигел
52'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Б. Гама
46'
ГОЛ! 1:0!
Матеус
Пас отдал
А. Федецкий
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
2
Тиагу Валенте
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
8
Андре Леао
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Калишту
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
80
Тони
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Ромеу
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
4-3-1-2
71
Бойко
2
Влад
3
Мазух
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
16
Гама
23
Канкава
22
Коноплянка
9
Калинич
99
Матеус
3-3-3-1
45
Филипе
2
Валенте
96
Анунсьясау
19
Рикарду
27
Антонио
8
Леао
17
Сантуш
81
Жозе Виейра
17
Мигел
20
Рибейру
9
Иробисо
29
Ротань
89
Политыло
89
Политыло
29
Ротань
99
Матеус
20
Жулиано
20
Жулиано
99
Матеус
16
Гама
10
Зозуля
10
Зозуля
16
Гама
17
Мигел
14
Сери
14
Сери
17
Мигел
20
Рибейру
27
Оливейра
27
Оливейра
20
Рибейру
Остались в запасе
Днепр
Пасуш де Феррейра
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
80
Тони
ЦЗ
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Ромеу
ОП
Главный тренер
Энрике Калишту
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
80
Тони
ЦЗ
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Ромеу
ОП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Энрике Калишту
Статистика матча Днепр - Пасуш де Феррейра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Главный судья:
Антти Мунукка
(Хельсинки)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Пасуш де Феррейра
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+