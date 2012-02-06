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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Чезена - Зенит
Чезена - Зенит: обзор матча 06 февраля 2012
Чезена
06.02.2012, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Зенит
22'
А. Кержаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чезена - Зенит
Замена
Д. Телегин
️️️️
С. Семак
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
А. Розина
️️️️
К. Зырянов
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
А. Лукович
Замена
С. Хусти
️️️️
Т. Губочан
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
23
Алексей Каюков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
4-3-3
1
Антониоли
6
Лауро
36
Пудил
5
фон Берген
16
Комотто
11
Сантана
18
Колуччи
16
Пароло
20
Родригес
24
Малонга
19
Яквинта
4-1-4-1
30
Жевнов
22
Анюков
22
Алвеш
15
Губочан
3
Лукович
27
Денисов
34
Быстров
37
Семак
20
Файзулин
18
Зырянов
11
Кержаков
37
Семак
88
Телегин
88
Телегин
37
Семак
3
Лукович
6
Ломбертс
6
Ломбертс
3
Лукович
15
Губочан
9
Хусти
9
Хусти
15
Губочан
18
Зырянов
27
Розина
27
Розина
18
Зырянов
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
Остались в запасе
Чезена
Зенит
Главный тренер
Даниэле Арригони
23
Алексей Каюков
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Чезена - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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