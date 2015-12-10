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Фиорентина - Белененсеш
Фиорентина - Белененсеш: обзор матча 10 декабря 2015
Фиорентина
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Белененсеш
68'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Белененсеш
90'
+3
Желтая карточка
Р. Диас
83'
Замена
Т. Каэйро
️️️️
Ф. Старжеон
79'
Замена
Ф. Нунеш
️️️️
Р. Пинту
Замена
М. Суарес
️️️️
М. Бадель
79'
Желтая карточка
Д. Росси
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Старжеон
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Х. Верду
68'
65'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
Замена
М. Весино
️️️️
Б. Валеро
62'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Жилберто
57'
56'
Замена
Кука
️️️️
А. Соуза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Белененсеш
24
Уго Вентура
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
13
Жоао Афонсо
ЦЗ
2
Жоау Аморим
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
6
Рубен Пинту
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Белененсеш
1
Рикарду Рибейру
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
92
Фабиу Нунеш
ЦП
10
Кука
ЦФ
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
3-2-2-1-2
55
Сепе
21
Паскуаль
4
Томович
13
Астори
3
Алонсо
12
Жилберто
6
Валеро
47
Бадель
25
Верду
25
Росси
15
Бабакар
4-4-2
24
Вентура
13
Афонсо
2
Жоау Аморим
37
Силва
20
Феррейра
22
Мартинш
8
Соуза
6
Пинту
18
Диас
70
Старжеон
9
Леал
47
Бадель
4
Суарес
4
Суарес
47
Бадель
6
Валеро
15
Весино
15
Весино
6
Валеро
12
Жилберто
10
Бернардески
10
Бернардески
12
Жилберто
6
Пинту
92
Нунеш
92
Нунеш
6
Пинту
8
Соуза
10
Кука
10
Кука
8
Соуза
70
Старжеон
9
Каэйро
9
Каэйро
70
Старжеон
Остались в запасе
Фиорентина
Белененсеш
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Рикарду Рибейру
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
1
Рикарду Рибейру
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Фиорентина - Белененсеш
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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