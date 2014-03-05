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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Армения
Россия - Армения: обзор матча 05 марта 2014
Россия
05.03.2014, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Армения
19'
А. Кокорин
42'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Армения
86'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ю. Мовсисян
82'
Замена
А. Папикян
️️️️
Г. Казарян
78'
Замена
О. Амбарцумян
️️️️
Г. Мкоян
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Самедов
74'
64'
Замена
К. Оганесян
️️️️
А. Едигарян
Желтая карточка
Д. Глушаков
63'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Кокорин
61'
60'
Замена
А. Дашян
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
А. Кержаков
️️️️
Ю. Жирков
46'
Замена
И. Денисов
️️️️
Р. Широков
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Ещенко
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Файзулин
46'
46'
Замена
А. Едигарян
️️️️
А. Саркисов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Комбаров
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Самедов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
15
Роман Широков
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Армения
1
Роман Березовский
(К)
ВР
17
Артак Едигарян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ПЗ
12
Геворг Казарян
ЛП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
11
Артур Саркисов
ПП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
17
Олег Шатов
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
7
Агван Папикян
ЛВ
16
Давид Акопян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
20
Артак Дашян
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-3-2-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
24
Березуцкий
4
Игнашевич
22
Ещенко
15
Широков
20
Файзулин
8
Глушаков
18
Жирков
19
Самедов
9
Кокорин
4-5-1
1
Березовский
0
Мкоян
3
Ароян
5
Арзуманян
17
Едигарян
11
Саркисов
18
Мхитарян
8
Пиццелли
6
Мкртчян
12
Казарян
0
Мовсисян
19
Самедов
6
Щенников
6
Щенников
19
Самедов
22
Ещенко
2
Козлов
2
Козлов
22
Ещенко
15
Широков
7
Денисов
7
Денисов
15
Широков
9
Кокорин
17
Шатов
17
Шатов
9
Кокорин
20
Файзулин
9
Дзагоев
9
Дзагоев
20
Файзулин
18
Жирков
11
Кержаков
11
Кержаков
18
Жирков
12
Казарян
7
Папикян
7
Папикян
12
Казарян
17
Едигарян
13
Оганесян
13
Оганесян
17
Едигарян
11
Саркисов
7
Едигарян
7
Едигарян
11
Саркисов
0
Мкоян
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
0
Мкоян
18
Мхитарян
20
Дашян
20
Дашян
18
Мхитарян
0
Мовсисян
22
Адамян
22
Адамян
0
Мовсисян
Остались в запасе
Россия
Армения
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
8
Александр Рязанцев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
8
Александр Рязанцев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Россия - Армения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 1" 17:50 (прямая)
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