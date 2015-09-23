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Армавир - Локомотив
Армавир - Локомотив: обзор матча 23 сентября 2015
Армавир
23.09.2015, среда, 15:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Локомотив
78'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Армавир - Локомотив
Замена
А. Алексанян
️️️️
А. Воронкин
87'
78'
ГОЛ! 0:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
М. Фернандеш
72'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Ндинга
Замена
Д. Рыжов
️️️️
И. Падерин
70'
62'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Баринов
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
З. Арзиани
59'
57'
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
Р. Шишкин
44'
Желтая карточка
П. Шкулетич
Желтая карточка
А. Воронкин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
3-1-5-1
71
Ревякин
3
Чежия
94
Степанов
20
Дугалич
17
Царикаев
21
Абу-Заид
3
Воронкин
10
Падерин
25
Арзиани
88
Джаркава
34
Бугуи
4-1-3-2
31
Абаев
43
Логашов
49
Шишкин
17
Михалик
55
Янбаев
6
Баринов
88
Ндинга
99
Фернандеш
10
Григорьев
11
Майкон
32
Шкулетич
25
Арзиани
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
25
Арзиани
3
Воронкин
19
Алексанян
19
Алексанян
3
Воронкин
10
Падерин
63
Рыжов
63
Рыжов
10
Падерин
49
Шишкин
39
Пейчинович
39
Пейчинович
49
Шишкин
6
Баринов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
6
Баринов
88
Ндинга
59
Миранчук
59
Миранчук
88
Ндинга
Остались в запасе
Армавир
Локомотив
88
Данила Буранов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Армавир - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Юность
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