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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Аргентина
Португалия - Аргентина: обзор матча 18 ноября 2014
Португалия
18.11.2014, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Аргентина
90+1'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Аргентина
ГОЛ! 1:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Р. Куарежма
90'
+1
83'
Желтая карточка
Э. Ламела
Замена
В. Карвалью
️️️️
Тиагу
78'
73'
Замена
Р. Перейра
️️️️
К. Ансальди
73'
Замена
Х. Сильва
️️️️
Х. Пасторе
Замена
А. Силва
️️️️
А. Гомеш
66'
61'
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Ди Мария
61'
Замена
К. Тевес
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Тиагу
57'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Т. Гомеш
51'
46'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Л. Месси
Замена
Эдер
️️️️
Пепе
46'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Данни
46'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
К. Роналду
46'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
32'
31'
Желтая карточка
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Бету
ВР
18
Тиагу Гомеш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Жозе Босингва
ПЗ
10
Данни
ЛП
17
Нани
ЛВ
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Тиагу
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
0
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-1-1
22
Бету
18
Гомеш
2
Алвеш
3
Пепе
5
Босингва
10
Данни
8
Моутинью
19
Тиагу
15
Гомеш
17
Нани
7
Роналду
3-2-1-3-1
1
Гусман
15
Демичелис
14
Маскерано
19
Отаменди
3
Ронкалья
4
Ансальди
5
Билья
11
Ди Мария
21
Пасторе
10
Месси
9
Игуаин
18
Гомеш
5
Геррейру
5
Геррейру
18
Гомеш
7
Роналду
6
Фонте
6
Фонте
7
Роналду
19
Тиагу
14
Карвалью
14
Карвалью
19
Тиагу
15
Гомеш
23
Силва
23
Силва
15
Гомеш
3
Пепе
9
Эдер
9
Эдер
3
Пепе
10
Данни
20
Куарежма
20
Куарежма
10
Данни
21
Пасторе
0
Сильва
0
Сильва
21
Пасторе
10
Месси
20
Гайтан
20
Гайтан
10
Месси
4
Ансальди
7
Перейра
7
Перейра
4
Ансальди
11
Ди Мария
8
Ламела
8
Ламела
11
Ди Мария
9
Игуаин
11
Тевес
11
Тевес
9
Игуаин
Остались в запасе
Португалия
Аргентина
12
Антони Лопеш
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
9
Серхио Ромеро
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
Остались в запасе
9
Серхио Ромеро
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Португалия - Аргентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
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