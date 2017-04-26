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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Крылья Советов
Арсенал - Крылья Советов: обзор матча 26 апреля 2017
Арсенал
26.04.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
31'
Г. Григалава
80'
Ф. Расич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Крылья Советов
Замена
В. Рыжков
️️️️
М. Думбия
90'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Расич
Пас отдал
И. Горбатенко
80'
Замена
Ф. Расич
️️️️
И. Максимов
73'
72'
Замена
Б. Садик
️️️️
И. Таранов
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Н. Бурмистров
66'
Желтая карточка
А. Бурчану
60'
59'
Желтая карточка
Г. Зотов
58'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Бруно
54'
Замена
А. Глеб
️️️️
В. Зинков
44'
Желтая карточка
С. Мияилович
ГОЛ! 1:0!
Г. Григалава
Пас отдал
Н. Бурмистров
31'
18'
Желтая карточка
И. Таранов
Желтая карточка
М. Беляев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
6
Беляев
88
Григалава
31
Сунзу
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
78
Максимов
7
Думбия
18
Бурмистров
99
Шевченко
4-2-1-3
14
Конюхов
31
Зотов
47
Божин
0
Таранов
30
Надсон
22
Мияилович
5
Зинков
17
Зуев
8
Паскуато
9
Бруно
12
Корниленко
7
Думбия
28
Рыжков
28
Рыжков
7
Думбия
18
Бурмистров
23
Горбатенко
23
Горбатенко
18
Бурмистров
78
Максимов
19
Расич
19
Расич
78
Максимов
5
Зинков
11
Глеб
11
Глеб
5
Зинков
9
Бруно
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Бруно
0
Таранов
9
Садик
9
Садик
0
Таранов
Остались в запасе
Арсенал
Крылья Советов
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Арсенал - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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