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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 28 февраля 2017
Урал
28.02.2017, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Краснодар
35'
В. Ильин
52'
Э. Бикфалви
65'
Э. Бикфалви
2'
Ф. Смолов
14'
В. Классон
33'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Урал - Краснодар
Пенальти не реализован!
Ф. Смолов
ГОЛ!
А. Фидлер
4:3
ГОЛ!
А. Гранквист
3:3
ГОЛ!
Р. Емельянов
3:2
ГОЛ!
Р. Лаборде
2:2
ГОЛ!
Э. Манучарян
2:1
Пенальти не реализован!
К. Рамирес
ГОЛ!
Э. Бикфалви
1:1
ГОЛ!
В. Классон
0:1
Желтая карточка
А. Новиков
115'
100'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
М. Меркулов
️️️️
Ч. Лунгу
95'
Вторая желтая
А. Данцев
92'
90'
+2
Желтая карточка
А. Гранквист
89'
Пенальти не реализован!
Ф. Смолов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Димитров
84'
76'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Желтая карточка
А. Данцев
74'
71'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Р. Шишкин
ГОЛ! 3:3!
Э. Бикфалви
65'
Желтая карточка
Д. Кулаков
61'
58'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
ГОЛ! 2:3!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
52'
Замена
А. Новиков
️️️️
Д. Динга
46'
43'
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 1:3!
В. Ильин
Пас отдал
Г. Балажиц
35'
33'
ГОЛ! 0:3!
В. Классон
Пас отдал
Ю. Газинский
14'
ГОЛ! 0:2!
В. Классон
Пас отдал
Вандерсон
10'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Калешин
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
6
Балажиц
6
Динга
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
3-2-2-1-2
33
Крицюк
49
Шишкин
4
Гранквист
5
Налдо
17
Калешин
2
Рамирес
18
Газинский
92
Подберезкин
7
Классон
14
Вандерсон
90
Смолов
10
Лунгу
3
Меркулов
3
Меркулов
10
Лунгу
6
Динга
15
Новиков
15
Новиков
6
Динга
17
Димитров
10
Манучарян
10
Манучарян
17
Димитров
49
Шишкин
10
Жигулев
10
Жигулев
49
Шишкин
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
17
Калешин
34
Быстров
34
Быстров
17
Калешин
Остались в запасе
Урал
Краснодар
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
9
Евгений Назаров
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
9
Евгений Назаров
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Урал - Краснодар
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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