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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - ПСЖ
Арсенал - ПСЖ: обзор матча 23 ноября 2016
Арсенал
23.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
45+1'
О. Жиру (П)
60'
М. Верратти (АГ)
18'
Э. Кавани
77'
А. Ивоби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ПСЖ
89'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Моура
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
К. Дженкинсон
81'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ф. Коклен
80'
Замена
Г. Джака
️️️️
А. Ивоби
78'
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Ивоби
67'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Г. Крыховяк
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Верратти
60'
55'
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
Л. Косиельни
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Жиру
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Коклен
34'
31'
Желтая карточка
Маркиньос
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
8
Блейз Матюиди
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
17
Нани
ЛВ
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Оспина
3
Гиббс
13
Мустафи
6
Косиельни
6
Дженкинсон
13
Коклен
21
Рэмзи
17
Ивоби
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-1-2-1-2
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
17
Максвелл
20
Крыховяк
8
Мотта
6
Верратти
7
Моура
10
Кавани
8
Матюиди
17
Ивоби
34
Джака
34
Джака
17
Ивоби
6
Дженкинсон
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
6
Дженкинсон
13
Коклен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
13
Коклен
20
Крыховяк
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
20
Крыховяк
7
Моура
10
Хесе
10
Хесе
7
Моура
Остались в запасе
Арсенал
ПСЖ
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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