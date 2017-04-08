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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 08 апреля 2017
Ювентус
08.04.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
23'
Г. Игуаин
84'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
85'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
84'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
79'
75'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
П. Хетемай
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
С. Стураро
72'
67'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Куадрадо
66'
55'
Желтая карточка
Н. Сполли
45'
Замена
М. Иско
️️️️
М. Гобби
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
23'
18'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Клаудио Маркизио
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
26
Сандро
15
Барцальи
24
Ругани
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
28
Хедира
27
Стураро
10
Маркизио
9
Игуаин
21
Дибала
4-1-2-1-2
90
Секулин
18
Гобби
12
Цесар
2
Сполли
29
Каччиаторе
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
27
Стураро
19
Бонуччи
19
Бонуччи
27
Стураро
2
Лихтштайнер
10
Алвес
10
Алвес
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
99
Лемина
99
Лемина
7
Куадрадо
56
Хетемай
18
Де Гузман
18
Де Гузман
56
Хетемай
18
Гобби
22
Иско
22
Иско
18
Гобби
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
70
Стефано Соррентино
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Остались в запасе
70
Стефано Соррентино
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Ювентус - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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