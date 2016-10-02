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Материалы

Валенсия - Атлетико

02.10.2016, Воскресенье, 13:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 7 тур Валенсия - Атлетико
Примера. 7-й тур. «Валенсия» - «Атлетико» - 0:2
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:30 Валенсия 1:3 Атлетико
9 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Атлетико 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 0:1 Атлетико
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Атлетико 3:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 00:30 Атлетико 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 01:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
10 тур
4 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 26 апреля, четверг 23:05 Валенсия 0:1 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 19 апреля, четверг 23:05 Атлетико 4:2 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
6 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 0:0 Валенсия
3 тур
10 сентября, суббота 23:59 Валенсия 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 20:00 Атлетико 1:2 Валенсия
4 тур
22 сентября, среда 23:55 Валенсия 1:1 Атлетико
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, четверг 23:05 Атлетико 0:0 Валенсия
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Валенсия
5 тур
26 сентября, суббота 23:55 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
17 тур
3 января, суббота 23:55 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Валенсия 3:1 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +2

    ZetWar 3 октября 2016, 16:31

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