7 декабря 2025 года в 18:15 состоится поединок 16-го тура чемпионата Испании. К «Валенсии» на «Месталью» пожалует «Севилья».

«Валенсия»

«Летучие мыши» давно летают не так высоко, как хотелось бы их болельщикам. «Валенсия» идет 15-й в таблице Ла Лиги и пока не претендует на великие свершения.

Карлос Корберан в «Валенсии» ровно тот же, кем он был и в предыдущем клубе («Вест Бром»). Команда с «Местальи» умеет прилично обороняться, но буксует по части атакующих действий.

Последние три игры:

Райо Вальекано – Валенсия 1:1

Валенсия – Леванте 1:0

Валенсия – Бетис 1:1

«Севилья»

«Севилья» также совершенно не дружит со стабильностью и ненамного отдалилась от своего ближайшего оппонента – 13-я строчка в таблице Примеры. На прошлой неделе команда Матиаса Алмейды получила болезненную затрещину (если не сказать больше) – поражение в знаменитом андалусийском дерби (уступили «Бетису» на своем поле).

Последние три игры:

Севилья – Бетис 0:2

Эспаньол – Севилья 2:1

Севилья – Осасуна 1:0

Очные встречи

Валенсия – Севилья 1:0

Севилья – Валенсия 1:1

Валенсия – Севилья 0:0

Прогноз на матч «Валенсия» – «Севилья»

«Летучие мыши» худо-бедно добывают результат на «Месталье» (три победы) и будут явно в более оптимальном психологическом состоянии, нежели соперник. Считаем, что «Валенсия» как минимум не уступит в отчетном поединке, как максимум – заберет полновесные три очка.

Прогноз: победа «Валенсии» с форой 0, коэффициент – 1,57. Прогноз на счет – 2:1.