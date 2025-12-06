Введите ваш ник на сайте
«Валенсия» - «Севилья»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.57

06 декабря 2025 8:29
Валенсия - Севилья
07 дек. 2025, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Валенсии» с форой 0
Сделать ставку

7 декабря 2025 года в 18:15 состоится поединок 16-го тура чемпионата Испании. К «Валенсии» на «Месталью» пожалует «Севилья».

«Валенсия»

«Летучие мыши» давно летают не так высоко, как хотелось бы их болельщикам. «Валенсия» идет 15-й в таблице Ла Лиги и пока не претендует на великие свершения.

Карлос Корберан в «Валенсии» ровно тот же, кем он был и в предыдущем клубе («Вест Бром»). Команда с «Местальи» умеет прилично обороняться, но буксует по части атакующих действий.

Последние три игры:

  • Райо Вальекано – Валенсия 1:1
  • Валенсия – Леванте 1:0
  • Валенсия – Бетис 1:1

«Севилья»

«Севилья» также совершенно не дружит со стабильностью и ненамного отдалилась от своего ближайшего оппонента – 13-я строчка в таблице Примеры. На прошлой неделе команда Матиаса Алмейды получила болезненную затрещину (если не сказать больше) – поражение в знаменитом андалусийском дерби (уступили «Бетису» на своем поле).

Последние три игры:

  • Севилья – Бетис 0:2
  • Эспаньол – Севилья 2:1
  • Севилья – Осасуна 1:0

Очные встречи

  • Валенсия – Севилья 1:0
  • Севилья – Валенсия 1:1
  • Валенсия – Севилья 0:0

Прогноз на матч «Валенсия» – «Севилья»

«Летучие мыши» худо-бедно добывают результат на «Месталье» (три победы) и будут явно в более оптимальном психологическом состоянии, нежели соперник. Считаем, что «Валенсия» как минимум не уступит в отчетном поединке, как максимум – заберет полновесные три очка.

Прогноз: победа «Валенсии» с форой 0, коэффициент – 1,57. Прогноз на счет – 2:1.

1.57
Победа «Валенсии» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Севилья Валенсия
