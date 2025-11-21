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  • «Валенсия» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

«Валенсия» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

21 ноября 2025, 21:50
Валенсия
21.11.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
79' У. Дуро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К) ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
24
Филип Угринич
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
13
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
3
Копете
14
Корреа
18
Пепелу
8
Алмейда
8
Гуэрра
7
Данжума
18
Белтран
16
Лопес
3-3-1-1-2
13
Райан
2
Морено
4
де ла Фуэнте
4
Эльхесабаль
22
Тольян
6
Рей
3
Санчес
12
Венцедор
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
8
Гуэрра
7
Сантамария
7
Сантамария
8
Гуэрра
7
Данжума
11
Риоха
11
Риоха
7
Данжума
8
Алмейда
19
Раба
19
Раба
8
Алмейда
18
Белтран
9
Дуро
9
Дуро
18
Белтран
6
Рей
16
Арриага
16
Арриага
6
Рей
4
Эльхесабаль
8
Оласагасти
8
Оласагасти
4
Эльхесабаль
9
Ромеро
7
Бруге
7
Бруге
9
Ромеро
12
Венцедор
25
Моралес
25
Моралес
12
Венцедор
21
Этта-Эйонг
10
Койялипу
10
Койялипу
21
Этта-Эйонг
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
24
Филип Угринич
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
24
Филип Угринич
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Хулиан Калеро
Статистика матча Валенсия - Леванте
4
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
16
15
Офсайды
2
0
Количество передач
525
372
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Леванте», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Леванте»

«Валенсия» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Валенсия
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