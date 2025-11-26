Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Атлетико - Интер
Атлетико - Интер: обзор матча 26 ноября 2025
Атлетико
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 1
Завершен
Интер
9'
Х. Альварес
90+3'
Х. Хименес
54'
П. Зелински
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Интер
Завершен
ГОЛ! 2:1!
Хосе-Мария Хименес
Пас отдал
Антуан Гризманн
90'
+3
90'
+4'
79'
Замена
Луис Энрике
️️️️➡️️
Федерико Димарко
72'
Замена
Франческо Пио Эспозито
️️️️➡️️
Лаутаро Мартинес
72'
Замена
Давиде Фраттези
️️️️➡️️
Хакан Чалханоглу
Замена
Антуан Гризманн
️️️️➡️️
Алекс Баэна
68'
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Маттео Руджери
68'
65'
Замена
Петар Сучич
️️️️➡️️
Петр Зелински
65'
Замена
Маркюс Тюрам
️️️️➡️️
Анже-Йоан Бонни
Замена
Коке
️️️️➡️️
Конор Галлахер
59'
Замена
Марк Пубиль
️️️️➡️️
Джонни Кардозо
59'
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Науэль Молина
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
Петр Зелински
Пас отдал
Анже-Йоан Бонни
45'
+3'
44'
Желтая карточка
Федерико Димарко
(фол)
Гол отменен
Хулиан Альварес
11'
ГОЛ! 1:0!
Хулиан Альварес
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-3-2-1
1
Муссо
3
Руджери
2
Хименес
17
Ганцко
16
Молина
5
Кардозо
22
Галлахер
8
Барриос
17
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
5
Аканджи
95
Бастони
30
Аугусто
32
Димарко
23
Барелла
10
Чалханоглу
7
Зелински
14
Бонни
22
Мартинес
5
Кардозо
18
Пубиль
18
Пубиль
5
Кардозо
22
Галлахер
6
Коке
6
Коке
22
Галлахер
16
Молина
23
Гонсалес
23
Гонсалес
16
Молина
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
3
Руджери
7
Серлот
7
Серлот
3
Руджери
7
Зелински
17
Сучич
17
Сучич
7
Зелински
10
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Чалханоглу
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
22
Мартинес
14
Бонни
9
Тюрам
9
Тюрам
14
Бонни
Остались в запасе
Атлетико
Интер
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Атлетико - Интер
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
8
Офсайды
1
2
Количество передач
490
527
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Посещаемость:
68069
Новости команд
Все
Атлетико
Интер
Хабиб спрогнозировал топ-5 лучших бомбардиров ЧМ-2026
00:23
Чемпион Италии продлил контракт с главным тренером
Вчера, 21:21
1
Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл
16 июня
1
Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»
15 июня
Стало известно, какой клуб боролся с «Реалом» за покупку Кукурельи
14 июня
1
Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл
16 июня
1
Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»
15 июня
Стало известно, какой клуб боролся с «Реалом» за покупку Кукурельи
14 июня
1
«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины
12 июня
3
Новый тренер ЦСКА ответил на претензии, что ему рано быть главным
10 июня
1
Хабиб спрогнозировал топ-5 лучших бомбардиров ЧМ-2026
00:23
Чемпион Италии продлил контракт с главным тренером
Вчера, 21:21
1
Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026
14 июня
2
«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном
8 июня
1
Станкович вернулся в «Интер»
5 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Атлетико
Интер
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
5 : 1
24.05.2026
Атлетико
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
Верона
Италия. Кубок, Финал
Лацио
0 : 2
13.05.2026
Интер
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
5 : 1
24.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 2
12.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 1
09.05.2026
Сельта
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
1 : 0
05.05.2026
Атлетико
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
Верона
Италия. Кубок, Финал
Лацио
0 : 2
13.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
0 : 3
09.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 0
03.05.2026
Парма
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: