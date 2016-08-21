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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Урал
Амкар-Пермь - Урал: обзор матча 21 августа 2016
Амкар-Пермь
21.08.2016, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Урал
63'
Д. Бодул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Урал
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
А. Шаваев
87'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
С. Баланович
80'
77'
Замена
А. Павленко
️️️️
М. Меркулов
Замена
П. Комолов
️️️️
Д. Бодул
72'
67'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Фидлер
ГОЛ! 1:0!
Д. Бодул
Пас отдал
С. Баланович
63'
59'
Замена
Д. Коробов
️️️️
А. Ставпец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
3-3-2-2
57
Селихов
30
Идову
14
Джикия
3
Зайцев
11
Занев
23
Баланович
2
Милькович
8
Огуде
8
Шаваев
21
Чума
10
Бодул
3-4-1-1
12
Заболотный
6
Динга
12
Панков
14
Фонтанелло
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
7
Данцев
10
Лунгу
16
Ставпец
8
Шаваев
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
8
Шаваев
23
Баланович
32
Йовичич
32
Йовичич
23
Баланович
10
Бодул
20
Комолов
20
Комолов
10
Бодул
16
Ставпец
7
Коробов
7
Коробов
16
Ставпец
3
Меркулов
8
Павленко
8
Павленко
3
Меркулов
10
Фидлер
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Фидлер
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Урал
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Амкар-Пермь - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Алексей Воронцов (Ярославль)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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