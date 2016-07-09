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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Лион
Зенит - Лион: обзор матча 09 июля 2016
Зенит
09.07.2016, суббота, 19:15
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Лион
52'
О. Шатов
45+4'
К. Толиссо
73'
Н. Фекир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Лион
Замена
П. Долгов
️️️️
Маурисио
86'
Желтая карточка
Л. Нету
83'
Замена
В. Зинков
️️️️
Х. Гарсия
80'
Желтая карточка
Х. Гарсия
79'
73'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фекир
Желтая карточка
А. Рязанцев
70'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
О. Шатов
70'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
70'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Д. Кришито
70'
67'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Калулу
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
57'
ГОЛ! 1:1!
О. Шатов
Пас отдал
А. Дзюба
52'
46'
Замена
Л. Мосио
️️️️
М. Горжелен
46'
Замена
С. Дардер
️️️️
К. Толиссо
46'
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Вальбуэна
46'
Замена
М. Корне
️️️️
Г. Перрен
46'
Замена
М. Гоналон
️️️️
К. Гренье
46'
Замена
Рафаэл
️️️️
Д. Ферри
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
М. Кержаков
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Э. Гарай
45'
+3
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Евсеев
36'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
П. Могилевец
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Маурисио
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
25
Жорди Гаспар
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Жереми Морель
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
15
Альдо Калулу
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Лион
16
Люка Мосио
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-2-2-1-1
41
Кержаков
4
Кришито
13
Нету
24
Гарай
8
Смольников
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
94
Евсеев
28
Могилевец
27
Шатов
22
Дзюба
4-3-2-1
16
Горжелен
21
Морель
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
25
Гаспар
4
Ферри
8
Толиссо
19
Гренье
15
Калулу
28
Вальбуэна
28
Перрен
41
Кержаков
12
Лодыгин
12
Лодыгин
41
Кержаков
4
Кришито
23
Чернов
23
Чернов
4
Кришито
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
94
Евсеев
4
Юсупов
4
Юсупов
94
Евсеев
28
Могилевец
7
Рязанцев
7
Рязанцев
28
Могилевец
6
Хави Гарсия
5
Зинков
5
Зинков
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
91
Долгов
91
Долгов
8
Маурисио
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
27
Шатов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
27
Шатов
28
Перрен
70
Корне
70
Корне
28
Перрен
16
Горжелен
16
Мосио
16
Мосио
16
Горжелен
4
Ферри
2
Рафаэл
2
Рафаэл
4
Ферри
19
Гренье
25
Гоналон
25
Гоналон
19
Гренье
8
Толиссо
10
Дардер
10
Дардер
8
Толиссо
28
Вальбуэна
10
Фекир
10
Фекир
28
Вальбуэна
15
Калулу
91
Ляказетт
91
Ляказетт
15
Калулу
Остались в запасе
Зенит
Лион
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Зенит - Лион
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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