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РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 30 июля 2016
Анжи
30.07.2016, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
85'
Желтая карточка
Г. Миланов
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
А. Мутари
84'
73'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Головин
Желтая карточка
Я. Боли
68'
67'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Ионов
Замена
Я. Боли
️️️️
С. Георгиевский
59'
Замена
М. Мусалов
️️️️
А. Гаджибеков
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
20
Амаду Мутари
ЛВ
3
Шамиль Гасанов
ОП
19
Карлен Мкртчян
ОП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
АП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
4-2-3-1
31
Беленов
17
Тигиев
2
Жиров
4
Лазич
3
Гаджибеков
3
Гасанов
19
Мкртчян
20
Мутари
7
Бериша
13
Георгиевский
28
Будковский
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
11
Ионов
10
Головин
26
Еременко
90
Траоре
18
Тошич
3
Гаджибеков
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Гаджибеков
20
Мутари
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
20
Мутари
13
Георгиевский
10
Боли
10
Боли
13
Георгиевский
10
Головин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Головин
11
Ионов
17
Миланов
17
Миланов
11
Ионов
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анжи - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Демешко Игорь (Химки)
Богач Николай (Люберцы)
Делегат:
Баркалов Петр (Москва)
Инспектор:
Куличенков Геннадий (Тула)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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