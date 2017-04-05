Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 05 апреля 2017
Челси
05.04.2017, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
10'
Э. Азар
35'
Э. Азар
26'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
Желтая карточка
Н. Канте
90'
+3
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Э. Азар
90'
85'
Замена
Нолито
️️️️
Л. Сане
83'
Желтая карточка
В. Компани
Замена
Виллиан
️️️️
С. Фабрегас
81'
79'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
К. Де Брюйне
77'
Желтая карточка
Ф. Делф
52'
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
Н. Матич
️️️️
К. Зума
46'
ГОЛ! 2:1!
Э. Азар
35'
26'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Педро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
3
Нолито
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Куртуа
24
Кэхилл
4
Луис
4
Зума
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
9
Педро
10
Азар
19
Коста
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
16
Навас
4
Компани
6
Стоунз
5
Фернандиньо
3
Клиши
18
Делф
10
Сане
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Виллиан
4
Фабрегас
4
Зума
18
Матич
18
Матич
4
Зума
10
Азар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Азар
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
3
Нолито
3
Нолито
10
Сане
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Челси
Манчестер Сити
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+