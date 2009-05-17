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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Динамо
Сатурн - Динамо: обзор матча 17 мая 2009
Сатурн
17.05.2009, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Динамо
Замена
А. Денисов
️️️️
А. Димидко
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Лоськов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Замена
В. Гранат
️️️️
М. Ковальчик
Желтая карточка
Л. Ковель
10'
Желтая карточка
М. Ковальчик
Желтая карточка
Зелао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
16
Вадим Евсеев
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
26
Зелао
4
Игонин
11
Ковель
16
Евсеев
5
Каряка
10
Лоськов
5
Немов
88
Иванов
10
Кириченко
4-1-3-2
30
Габулов
5
Ковальчик
8
Колодин
6
Фернандес
23
Комбаров
25
Хохлов
9
Комбаров
26
Уилкшир
2
Димидко
11
Кержаков
9
Кокорин
10
Лоськов
84
Воробьев
84
Воробьев
10
Лоськов
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
5
Ковальчик
13
Гранат
13
Гранат
5
Ковальчик
2
Димидко
71
Денисов
71
Денисов
2
Димидко
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
Остались в запасе
Сатурн
Динамо
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Сатурн - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
В. Бобык (Москва)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Сатурн
Посещаемость:
6500 из 16500 зрителей (39%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая)
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