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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Томь
ЦСКА - Томь: обзор матча 23 марта 2009
ЦСКА
23.03.2009, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Томь
2'
Г. Мазнов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Томь
+2
Желтая карточка
С. Парейко
Замена
С. Голяткин
️️️️
Г. Мазнов
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
Замена
В. Янотовский
️️️️
Н. Немет
Замена
М. Красич
️️️️
Г. Щенников
Желтая карточка
Н. Немет
Замена
Т. Нецид
️️️️
Е. Алдонин
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
С. Скобляков
+1
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
В. Климов
Желтая карточка
Д. Евсиков
18'
Желтая карточка
Д. Смирнов
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мазнов
Пас отдал
В. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
0
Денис Евсиков
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
0
Норберт Немет
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
(К)
АП
83
Александр Харитонов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
11
Виталий Волков
АП
3
Сергей Голяткин
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Шемберас
18
Жирков
20
Алдонин
66
Дзагоев
28
Карвальо
19
Вагнер Лав
4-4-1-1
35
Парейко
0
Евсиков
37
Йокич
24
Смирнов
59
Иванов
83
Харитонов
0
Немет
66
Мичков
55
Скобляков
33
Климов
10
Мазнов
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
42
Щенников
17
Красич
17
Красич
42
Щенников
20
Алдонин
15
Нецид
15
Нецид
20
Алдонин
0
Немет
4
Янотовский
4
Янотовский
0
Немет
55
Скобляков
12
Радосавлевич
12
Радосавлевич
55
Скобляков
10
Мазнов
3
Голяткин
3
Голяткин
10
Мазнов
Остались в запасе
ЦСКА
Томь
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
11
Виталий Волков
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
11
Виталий Волков
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча ЦСКА - Томь
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
10400 из 89318 зрителей (11%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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Вчера, 22:57
1
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Вчера, 14:50
25
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