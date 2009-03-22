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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Сатурн
Зенит - Сатурн: обзор матча 22 марта 2009
Зенит
22.03.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сатурн
9'
И. Крижанац
67'
Ф. Текке
35'
М. Топич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Сатурн
Желтая карточка
Ф. Текке
Замена
Д. Кириченко
️️️️
В. Евсеев
Желтая карточка
С. Окоронкво
Замена
И. Семшов
️️️️
Данни
ГОЛ! 2:1!
Ф. Текке
Пас отдал
И. Денисов
Замена
С. Окоронкво
️️️️
А. Еременко
Замена
Ф. Текке
️️️️
В. Файзулин
Травма
В. Файзулин
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
В. Евсеев
ГОЛ! 1:1!
М. Топич
Пас отдал
В. Кузьмичев
ГОЛ! 1:0!
И. Крижанац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
16
Вадим Евсеев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
4
Алексей Игонин
(К)
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
5
Андрей Каряка
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Ребер
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
25
Ширл
6
Мейра
4
Крижанац
22
Анюков
44
Тимощук
10
Данни
27
Денисов
18
Зырянов
20
Файзулин
88
Погребняк
4-1-4-1
31
Кински
11
Ковель
26
Зелао
55
Нахушев
16
Евсеев
4
Игонин
5
Каряка
20
Еременко
5
Немов
28
Кузьмичев
8
Топич
10
Данни
20
Семшов
20
Семшов
10
Данни
20
Файзулин
33
Текке
33
Текке
20
Файзулин
20
Еременко
8
Окоронкво
8
Окоронкво
20
Еременко
16
Евсеев
10
Кириченко
10
Кириченко
16
Евсеев
Остались в запасе
Зенит
Сатурн
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрген Ребер
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Юрген Ребер
Статистика матча Зенит - Сатурн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
А. Монахов (Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая); "Спорт" 13:55 (прямая)
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