Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - ПСЖ
Манчестер Сити - ПСЖ: обзор матча 12 апреля 2016
Манчестер Сити
12.04.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
ПСЖ
76'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - ПСЖ
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
90'
+3
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Сильва
87'
Замена
Я. Туре
️️️️
К. Де Брюйне
84'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Фернандо
76'
Желтая карточка
Фернандиньо
72'
68'
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
67'
Желтая карточка
Х. Пасторе
61'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
С. Орье
44'
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Мотта
40'
Травма
Т. Мотта
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
30'
29'
Желтая карточка
К. Трапп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
3-4-2-1
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
30
Отаменди
3
Клиши
5
Фернандо
5
Фернандиньо
3
Санья
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
3-3-1-1-2
1
Трапп
5
Маркиньос
3
Силва
9
ван дер Вил
92
Орье
8
Мотта
17
Максвелл
12
Рабьо
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
11
Де Брюйне
42
Туре
42
Туре
11
Де Брюйне
21
Сильва
18
Делф
18
Делф
21
Сильва
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
92
Орье
15
Пасторе
15
Пасторе
92
Орье
8
Мотта
7
Моура
7
Моура
8
Мотта
Остались в запасе
Манчестер Сити
ПСЖ
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Манчестер Сити - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD, Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Сити
ПСЖ
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
16:27
2
Сафонова раскритиковали за попытки лишить дочь денег
16:07
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Стало известно, вернут ли Сафонову уплаченные алименты после решения Конституционного суда
11:48
4
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Сафонова раскритиковали за попытки лишить дочь денег
16:07
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Стало известно, вернут ли Сафонову уплаченные алименты после решения Конституционного суда
11:48
4
Сафонов: «Буду хорошим тренером»
01:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+