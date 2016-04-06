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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Манчестер Сити
ПСЖ - Манчестер Сити: обзор матча 06 апреля 2016
ПСЖ
06.04.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
41'
З. Ибрагимович
59'
А. Рабьо
38'
К. Де Брюйне
72'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Манчестер Сити
90'
+3
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Агуэро
88'
Замена
В. Бони
️️️️
Д. Сильва
85'
Желтая карточка
Х. Навас
83'
Желтая карточка
Э. Мангала
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
С. Орье
78'
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Рабьо
78'
77'
Замена
Ф. Делф
️️️️
К. Де Брюйне
72'
ГОЛ! 2:2!
Фернандиньо
ГОЛ! 2:1!
А. Рабьо
59'
Желтая карточка
Б. Матюиди
48'
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
41'
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Фернандиньо
36'
Желтая карточка
Фернандо
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
14'
11'
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
Д. Луис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Манчестер Сити
1
Джо Харт
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
4
Луис
92
Орье
8
Мотта
12
Рабьо
8
Матюиди
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
10
Кавани
3-4-2-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
5
Мангала
16
Навас
5
Фернандо
5
Фернандиньо
3
Клиши
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
92
Орье
9
ван дер Вил
9
ван дер Вил
92
Орье
12
Рабьо
7
Моура
7
Моура
12
Рабьо
10
Агуэро
11
Коларов
11
Коларов
10
Агуэро
11
Де Брюйне
18
Делф
18
Делф
11
Де Брюйне
21
Сильва
2
Бони
2
Бони
21
Сильва
Остались в запасе
ПСЖ
Манчестер Сити
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча ПСЖ - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1 HD
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