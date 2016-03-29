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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Россия
Франция - Россия: обзор матча 29 марта 2016
Франция
29.03.2016, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Россия
8'
Н. Канте
38'
А. Жиньяк
64'
Д. Пайет
76'
К. Коман
56'
А. Кокорин
68'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Россия
88'
Замена
А. Самедов
️️️️
О. Шатов
80'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Жиньяк
79'
79'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Головин
ГОЛ! 4:2!
К. Коман
Пас отдал
Д. Пайет
76'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Погба
71'
71'
Замена
И. Смольников
️️️️
Ю. Жирков
70'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Р. Широков
68'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Жирков
Пас отдал
О. Шатов
ГОЛ! 3:1!
Д. Пайет
64'
63'
Желтая карточка
А. Березуцкий
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Гризманн
62'
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Матье
54'
Травма
Ж. Матье
53'
46'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
И. Акинфеев
Замена
К. Коман
️️️️
А. Марсьяль
46'
Замена
Ж. Матье
️️️️
П. Эвра
46'
46'
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 2:0!
А. Жиньяк
Пас отдал
А. Гризманн
38'
36'
Желтая карточка
А. Кокорин
ГОЛ! 1:0!
Н. Канте
Пас отдал
А. Гризманн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Патрис Эвра
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Лассана Диарра
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
2
Олег Кузьмин
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
17
Александр Головин
АП
15
Роман Широков
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
17
Олег Шатов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жереми Матье
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Олег Иванов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Льорис
0
Сахо
3
Эвра
4
Варан
19
Санья
13
Канте
6
Погба
6
Диарра
10
Жиньяк
7
Гризманн
11
Марсьяль
2-1-3-1-3
1
Акинфеев
6
Березуцкий
2
Кузьмин
24
Березуцкий
15
Широков
18
Жирков
9
Дзагоев
17
Головин
17
Шатов
9
Кокорин
22
Дзюба
7
Гризманн
8
Пайет
8
Пайет
7
Гризманн
Матье
3
Динь
3
Динь
Матье
3
Эвра
5
Матье
5
Матье
3
Эвра
6
Погба
17
Сиссоко
17
Сиссоко
6
Погба
11
Марсьяль
7
Коман
7
Коман
11
Марсьяль
10
Жиньяк
9
Жиру
9
Жиру
10
Жиньяк
1
Акинфеев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
1
Акинфеев
18
Жирков
19
Смольников
19
Смольников
18
Жирков
17
Головин
8
Глушаков
8
Глушаков
17
Головин
15
Широков
11
Мамаев
11
Мамаев
15
Широков
17
Шатов
19
Самедов
19
Самедов
17
Шатов
9
Кокорин
9
Смолов
9
Смолов
9
Кокорин
Остались в запасе
Франция
Россия
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Олег Иванов
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
Остались в запасе
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Олег Иванов
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Франция - Россия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Первый канал
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