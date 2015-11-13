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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Германия
Франция - Германия: обзор матча 13 ноября 2015
Франция
13.11.2015, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Германия
45'
О. Жиру
85'
А. Жиньяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Германия
Замена
Й. Кабай
️️️️
Б. Матюиди
86'
ГОЛ! 2:0!
А. Жиньяк
Пас отдал
Б. Матюиди
85'
84'
Желтая карточка
К. Фолланд
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Л. Диарра
80'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
А. Гризманн
79'
77'
Замена
К. Фолланд
️️️️
М. Гинтер
Замена
К. Коман
️️️️
А. Марсьяль
69'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
О. Жиру
68'
61'
Замена
Л. Сане
️️️️
Ю. Дракслер
60'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Хедира
46'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Марсьяль
45'
33'
Замена
Э. Джан
️️️️
Й. Хектор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
11
Антони Марсьяль
ЛВ
6
Лассана Диарра
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ПАЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Атем Бен Арфа
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
23
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
21
Косиельни
4
Варан
19
Санья
6
Диарра
14
Матюиди
6
Погба
11
Марсьяль
7
Гризманн
9
Жиру
4-1-2-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Хуммельс
2
Рюдигер
3
Хектор
4
Гинтер
6
Хедира
7
Швайнштайгер
7
Дракслер
13
Мюллер
23
Гомес
6
Диарра
12
Шнейдерлен
12
Шнейдерлен
6
Диарра
14
Матюиди
6
Кабай
6
Кабай
14
Матюиди
7
Гризманн
20
Бен Арфа
20
Бен Арфа
7
Гризманн
11
Марсьяль
7
Коман
7
Коман
11
Марсьяль
9
Жиру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Жиру
17
Боатенг
2
Мустафи
2
Мустафи
17
Боатенг
3
Хектор
23
Джан
23
Джан
3
Хектор
6
Хедира
21
Гюндоган
21
Гюндоган
6
Хедира
7
Дракслер
19
Сане
19
Сане
7
Дракслер
4
Гинтер
9
Фолланд
9
Фолланд
4
Гинтер
Остались в запасе
Франция
Германия
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Франция - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стад де Франс
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