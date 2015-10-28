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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Тосно
Зенит - Тосно: обзор матча 28 октября 2015
Зенит
28.10.2015, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
5 : 0
Завершен
Тосно
11'
А. Дзюба
19'
А. Витсель
36'
А. Витсель
38'
А. Дзюба
43'
А. Рязанцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Тосно
85'
Желтая карточка
М. Смирнов
Желтая карточка
Л. Нету
85'
83'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
81'
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Лаптев
76'
Желтая карточка
С. Причиненко
71'
Замена
А. Бочков
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
Н. Ломбертс
65'
64'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Астафьев
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Дзюба
62'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Витсель
56'
ГОЛ! 5:0!
А. Рязанцев
43'
ГОЛ! 4:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Витсель
38'
ГОЛ! 3:0!
А. Витсель
36'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Халк
20'
ГОЛ! 2:0!
А. Витсель
19'
Травма
Халк
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Кришито
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Денис Лаптев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
27
Олег Шатов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-4-1-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
27
Витсель
4
Юсупов
7
Рязанцев
6
Хави Гарсия
7
Халк
22
Дзюба
3-5-2
1
Кобозев
2
Аравин
40
Тимошин
25
Смирнов
4
Астафьев
23
Причиненко
8
Чиркин
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
72
Голышев
10
Лаптев
22
Дзюба
7
Андреев
7
Андреев
22
Дзюба
7
Халк
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Халк
27
Витсель
91
Долгов
91
Долгов
27
Витсель
72
Голышев
25
Бочков
25
Бочков
72
Голышев
4
Астафьев
98
Ильин
98
Ильин
4
Астафьев
10
Лаптев
39
Михалев
39
Михалев
10
Лаптев
Остались в запасе
Зенит
Тосно
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
14
Дмитрий Прошин
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
14
Дмитрий Прошин
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Зенит - Тосно
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
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Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Россия 2
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