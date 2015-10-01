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Белененсеш - Фиорентина
Белененсеш - Фиорентина: обзор матча 01 октября 2015
Белененсеш
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
0 : 4
Завершен
Фиорентина
18'
Ф. Бернардески
45+1'
Х. Бабакар
83'
Тонел (АГ)
90'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Фиорентина
90'
ГОЛ! 0:4!
Д. Росси
Пас отдал
М. Бадель
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Тонел
81'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
А. Ребич
Желтая карточка
Р. Пинту
80'
78'
Замена
Х. Верду
️️️️
Х. Бабакар
Замена
Т. Каэйро
️️️️
К. Мартинш
78'
74'
Желтая карточка
М. Бадель
71'
Желтая карточка
А. Ребич
Замена
Ф. Нунеш
️️️️
Кука
63'
60'
Замена
М. Бадель
️️️️
Ф. Бернардески
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
М. Весино
Желтая карточка
Кука
42'
Замена
Далсью
️️️️
Ф. Старжеон
40'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
24
Уго Вентура
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
6
Рубен Пинту
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
10
Кука
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Белененсеш
1
Рикарду Рибейру
ВР
2
Жоау Аморим
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
92
Фабиу Нунеш
ЦП
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-3
24
Вентура
20
Феррейра
18
Жералдеш
4
Тонел
28
Брандау
8
Соуза
6
Пинту
22
Мартинш
10
Кука
70
Старжеон
9
Леал
4-2-2-2
55
Сепе
4
Суарес
4
Томович
13
Астори
3
Алонсо
15
Весино
14
Фернандес
10
Бернардески
9
Ребич
25
Росси
15
Бабакар
70
Старжеон
8
Далсью
8
Далсью
70
Старжеон
10
Кука
92
Нунеш
92
Нунеш
10
Кука
22
Мартинш
9
Каэйро
9
Каэйро
22
Мартинш
10
Бернардески
47
Бадель
47
Бадель
10
Бернардески
15
Бабакар
25
Верду
25
Верду
15
Бабакар
9
Ребич
16
Блащиковски
16
Блащиковски
9
Ребич
Остались в запасе
Белененсеш
Фиорентина
2
Жоау Аморим
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
1
Рикарду Рибейру
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Борха Валеро
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
2
Жоау Аморим
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
1
Рикарду Рибейру
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Борха Валеро
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Белененсеш - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
До Рестело
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