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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Ювентус
Севилья - Ювентус: обзор матча 08 декабря 2015
Севилья
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
65'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Ювентус
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Льоренте
77'
76'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Е. Коноплянка
68'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Е. Коноплянка
65'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Т. Колоджейчак
57'
49'
Желтая карточка
С. Стураро
38'
Желтая карточка
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Стефано Пеллини
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
44
Фабио Морселли
ЦФ
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
23
Рами
15
Колоджейчак
23
Коке
20
Крыховяк
11
Банега
15
Н'Зонзи
7
Витоло
22
Коноплянка
12
Льоренте
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
26
Сандро
27
Стураро
8
Погба
10
Маркизио
21
Дибала
21
Мората
15
Колоджейчак
25
Мариано
25
Мариано
15
Колоджейчак
22
Коноплянка
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
22
Коноплянка
12
Льоренте
9
Гамейро
9
Гамейро
12
Льоренте
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Севилья
Ювентус
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
41
Стефано Пеллини
ЦП
44
Фабио Морселли
ЦФ
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
41
Стефано Пеллини
ЦП
44
Фабио Морселли
ЦФ
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Севилья - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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