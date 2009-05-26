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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Мариуполь
Таврия - Мариуполь: обзор матча 26 мая 2009
Таврия
26.05.2009, вторник, 19:00
Чемпионат Украины, 30 тур
3 : 2
Завершен
Мариуполь
40'
И. Галюза
56'
А. Ковпак
84'
Ж. Любенович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Мариуполь
Замена
️️️️
М. Фещук
ГОЛ! 3:0!
Ж. Любенович
Замена
️️️️
П. Кирильчик
Желтая карточка
А. Монахов
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
Желтая карточка
Н. Кашевский
ГОЛ! 1:0!
И. Галюза
Желтая карточка
О. Карамушка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
22
Олег Карамушка
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
0
Андрей Григорик
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
4-3-2
1
Старцев
18
Йокшас
5
Маркович
80
Корнев
20
Монахов
2
Галюза
84
Голайдо
22
Любенович
39
Ковпак
10
Фещук
3-2-3-1
99
Шуховцев
6
Кашевский
6
Кирильчик
4
Мельник
24
Чучман
13
Коротецкий
9
Оберемко
58
Воробей
0
Григорик
11
Кривошеенко
Остались в запасе
Таврия
Мариуполь
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Александр Ищенко
Статистика матча Таврия - Мариуполь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
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1
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
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2021.12.17 16:47
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
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2017.11.22 17:14
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5
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
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